Kahramanmaraş'ta 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, yaz mevsiminin etkilerini hissettirecek şekilde sıcak ve güneşli geçecek.

🌤️ Hava Durumu Özeti

En Yüksek Sıcaklık: 35°C Kahramanmaraş’ta İki Ayrı İş Yerinde Yangın! İçeriği Görüntüle

En Düşük Sıcaklık: 19°C

Hava Durumu: Güneşli

Nem Oranı: %45 civarında

Rüzgar: Kuzeybatı yönünden 10-15 km/s hızında

UV İndeksi: 11 (Çok Yüksek)



Günün büyük bir bölümünde güneşli bir hava hakim olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte dışarıda bulunacak vatandaşların güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları öneriliyor. Yüksek UV indeksi nedeniyle güneş koruyucu kullanımı ve şapka takılması tavsiye edilir.

Akşam saatlerinde sıcaklıklar düşerek daha serin bir hava bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkacak olanların hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler tercih etmeleri uygun olacaktır.