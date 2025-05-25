Kahramanmaraş'ta 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, yaz mevsiminin etkilerini hissettirecek şekilde sıcak ve güneşli geçecek.
🌤️ Hava Durumu Özeti
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En Yüksek Sıcaklık: 35°C
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En Düşük Sıcaklık: 19°C
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Hava Durumu: Güneşli
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Nem Oranı: %45 civarında
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Rüzgar: Kuzeybatı yönünden 10-15 km/s hızında
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UV İndeksi: 11 (Çok Yüksek)
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Günün büyük bir bölümünde güneşli bir hava hakim olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte dışarıda bulunacak vatandaşların güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları öneriliyor. Yüksek UV indeksi nedeniyle güneş koruyucu kullanımı ve şapka takılması tavsiye edilir.
Akşam saatlerinde sıcaklıklar düşerek daha serin bir hava bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkacak olanların hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler tercih etmeleri uygun olacaktır.