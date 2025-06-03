Kahramanmaraş’ta farklı noktalarda meydana gelen üç ayrı yangın, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Şehit Evliya Mahallesi, Karacasu Karşıyaka Mahallesi ve Kuzey Çevre Yolu’nda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

İlk yangın, Şehit Evliya Mahallesi Batıpark bölgesinde bulunan bir ikametin oturma odasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden ev sakinleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen A.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta tedavi altına alındı. A.E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İkinci yangın ise Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evde çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Üçüncü yangın haberi ise Kuzey Çevre Yolu’ndaki ormanlık alandan geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınması olası bir facianın önüne geçti.

Her üç olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer vatandaşları özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.