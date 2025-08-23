Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklanırken, tütün kaçakçılığıyla ilgili çalışmalarda ise 6 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

Zehir Tacirleri Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen R.D., S.D. ve Y.E.K. düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Göksun istikametinde seyreden bir çekici aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 30 bin karton (yaklaşık 6 milyon adet) boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.