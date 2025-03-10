Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, hızla müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangın sırasında içeride bulunan ve yoğun dumandan etkilenen işçiler ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Şantiye alanında bulunan ve işçilerin kaldığı prefabrik yapılarda hasar oluştu.

Olay, çevrede kısa süreli korku ve paniğe neden olurken, yetkililer benzer olayların önüne geçmek için tedbirlerin artırılacağını belirtti.