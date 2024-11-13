Kahramanmaraş’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla gerçekleştirdiği operasyonda sahtecilik suçuna yönelik önemli bulgular elde etti. Yapılan baskında, paraya eşdeğer kabul edilen 686 parça altın ele geçirildi. Altınların toplam değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu ve gramajlarının değiştirilmiş olduğu tespit edildi. Operasyon sırasında ayrıca, sahte olarak düzenlenmiş 3 nüfus cüzdanı ve 15 pasaport bulundu.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan A.A., A.A. ve yabancı uyruklu E.E. hakkında adli işlem başlatıldı.