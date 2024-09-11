Su içtikten sonra, Kazancı bir şişe su daha istedi. Su veren kişi, Kazancı'nın talebine olumsuz yanıt verdi ve tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek, 6 kişinin Kazancı’yı sopalarla dövmesine dönüştü. Kazancı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Olayın ardından Kazancı’nın ailesi, kendisinden haber alamayınca polis ve hastanelere başvurdu. Yapılan aramalar sonucunda, yoğun bakımda kimliği belli olmayan bir erkek hastanın bulunduğu bilgisiyle Kazancı'nın ailesi acı haberi aldı.

Polis, olayın ardından 6 zanlıyı yakalayarak savcılığa sevk etti.

Kazancı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi. Henüz 2 aylık bir bebeği olan Kazancı'nın ölümüne neden olan olay, bölgede büyük bir üzüntü ve öfkeye neden oldu.

Kazancı’nın ailesi, suçluların adalet önünde hesap vermesini istiyor.