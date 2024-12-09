Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 107 kişi yakalandı, 50 kişi tutuklandı. Madde, silahlar ve trafik güvenliğini ihlal eden birçok araç hakkında işlem yapıldı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

İl genelinde haftalık olarak yapılan geniş çaplı operasyonlar kapsamında kamu huzuru ve güveni sağlanmaya çalışılıyor. Bu kapsamda yapılan en son operasyon çalışmalarında; haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 76 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 15 kişi ve hırsızlık olaylarına karışan 16 kişi olmak üzere toplam 107 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bunlardan 50’si tutuklandı. Operasyonlar sırasında; 385,95 gram metamfetamin, 21,46 gram esrar, 7,39 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 345,5 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 8 ruhsatsız tabanca ve 11 ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

Trafik ekipleri ise şehir genelinde trafik güvenliğini tehlikeye atan ve gürültü kirliliğine yol açan araçlara yönelik denetimlerini artırdı. Bu kapsamda: 43 araç yüksek sesle müzik dinlemekten, 27 araç abartı egzoz kullanmaktan, 232 kişi ise sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem gördü.