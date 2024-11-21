Kahramanmaraş’ta güvenlik güçlerini harekete geçiren bir şüpheli paket ihbarı, kısa süreli paniğe neden oldu. Azerbaycan bulvarında şüpheli bir paket olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden bomba imha ekipleri, güvenlik çemberi oluşturduktan sonra şüpheli çantayı kontrollü bir şekilde patlattı.

Yapılan incelemede, çantanın içerisinde herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığı belirlendi. Olayın asılsız çıkması çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, yetkililer bu tür durumların hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekipler, olaya ilişkin detaylı inceleme başlattı.