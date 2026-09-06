Kahramanmaraş’ın Nurhak Dağı eteklerinde bulunan Karadede Yaylası’nda koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. Saldırıda 6 koyun telef olurken, kaçan 10 keçiden ise haber alınamadığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Pazarcık’tan hayvanlarını otlatmak amacıyla bir süre önce Karadede Yaylası’na getiren hayvan sahibi, sürüsünü yaylada otlatmaya başladı. Bu sırada sürüye iki kurt birden saldırdı.

Kurtların saldırısıyla paniğe kapılan hayvanlar dağlık alana kaçarken, 6 koyun telef oldu. Saldırıdan kaçan 10 keçinin ise kaybolduğu öğrenildi.