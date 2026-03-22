Tehlikeli Yolculuk Kameraya Yansıdı

Olay, Azerbaycan Bulvarı’nda meydana geldi. Patenli iki çocuk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünün arkasına tutunarak trafikte ilerledi. Çocukların bu tehlikeli yolculuğu, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, çocukların hareket halindeki otobüse tutunarak uzun süre ilerlediği görülürken, bu durum trafikteki diğer sürücüler için de risk oluşturdu. Tehlikeli yolculuk, Atatürk Bulvarı’ndaki duraklarda sona erdi. Görüntülendiklerini fark eden çocuklar ise hızla bölgeden uzaklaştı.

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Uzmanlar, hareket halindeki araçlara tutunmanın son derece tehlikeli olduğunu vurgulayarak, bu tür davranışların ciddi yaralanmalara hatta ölümlere yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle paten, kaykay ve bisiklet kullanan gençlerin trafik kurallarına mutlaka uyması gerektiği ifade ediliyor.

Ailelere ve Gençlere Çağrı

Yetkililer, ailelerin çocuklarını bu tür riskli davranışlara karşı bilinçlendirmesi gerektiğini belirtirken, gençlere de “kısa süreli heyecan uğruna hayatınızı riske atmayın” uyarısında bulundu. Trafikte güvenliğin her şeyden önce geldiği hatırlatılarak, benzer görüntülerin yaşanmaması için herkesin daha duyarlı olması gerektiği vurgulandı.