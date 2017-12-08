Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Kasım'da, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ın Şengal bölgesinde 2015'te ölen bir teröristin cenazesinin başında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla Muhammet B. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Söz konusu operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 16'ya ulaştı.