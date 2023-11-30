Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Aralık ayında teslim edilecek konutların sayısı belli oldu.

Böylece 10 bin 337 konut Aralık ayında teslim edilmiş olacak.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta 72 bin 365 konut ve köy evinde aralık 2023 ayı itibarıyla anahtar teslimi yapılacak konut sayıları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından açıklandı. Buna göre Aralık ayı sonuna kadar 8 bin 568 konut ve bin 769 köy evi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Ayrıca kentin ayağa kalkması ve ticaretin canlanması amacıyla da Kentsel Tasarım Projesi çerçevesinde şehir merkezine 10 binin üzerinde konut ve iş yeri kazandırılacak.

Azerbaycan Mahallesi’nde çalışmalar zemin artı 3 veya 4 kat olarak devam ediyor. Dönüşüm alanı içerisinde kalan Kültü Park’ın da yıkımına başlandı. Kentsel Tasarım Projesi alanı içerisinde afetzedelerin hiçbir hak kaybı olmayacak. Kaç tane konutu veya iş yeri varsa yine aynı sayıda hak sahibi olacak.