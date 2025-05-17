Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla birlikte yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kabin içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Sürücünün sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.