Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

Trafik kazalarının önlenmesi adına gerçekleştirilen denetimlerde drone ve radar cihazları etkin bir şekilde kullanılıyor.

Denetimler sırasında sürücü ve yolcuları uyaran ekipler, çocuklara yönelik olarak hikaye, boyama kitabı ve bayram şekeri ikramında bulunuluyor.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, "Bir Kural Bir Ömür, Yolun Sonu Bayram Olsun" kampanyası çerçevesinde trafik güvenliği konusundaki farkındalığı artırmaya yönelik bu faaliyetlere kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.