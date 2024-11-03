Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Kaza, Onikişubat İlçesi Akçakoyunlu Mahallesi Şehit Çuhadar Ali Bulvarı üzerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre; Motor sürücüsü, Kazımkarabekir Bulvarı üzerinden Şehit Çuhadar Ali Bulvarı istikametine ilerlerken, ters yönden gelen bir aracın aniden yola çıkması sonucu hızını alamayıp çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motor sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki yolcu ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ve Olay yeri inceleme ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR