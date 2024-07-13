Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KMTSO Meclis Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan'ın katıldığı programda Kahramanmaraş’ın savunma sanayi alanında geleceği yer üzerine, görüş alışverişinde bulunuldu.

KMTSO da gerçekleştirilen toplantıda başta KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu

Olmak üzere diğer katılımcılar merak ettikleri konuları TUSAŞ ekibiyle görüşerek fikir birliğine varma fırsatı buldu.

Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, yıllardır tekstil, çelik eşya ve tarım ürünleriyle anılan Kahramanmaraş’a yeni bir sektör kazandırma çabasında olduklarının altını çizdi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise KMTSO ve TUSAŞ ortaklığında kurulan Kahramanmaraş Havacılık ve Uzay Sanayii anonim şirketiyle ilgili teknik görüşmeleri tamamladıklarını söyleyerek en yakın zamanda faaliyete geçeceklerini ifade etti.

Toplantı karşılıklı hediyelerin verilmesi ile son buldu.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt