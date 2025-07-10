Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşanan talihsiz bir olay, kimyasal maddelerin evde uygunsuz şekilde saklanmasının ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Karaelbistan Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Hulusi Demir, evde pet şişede bulunan sıvıyı su sanarak içti. Ancak söz konusu sıvı, temizlikte kullanılan kuvvetli bir kimyasal olan tuz ruhuydu.

İlk yudumdan sonra fenalaşan genç, durumu fark edip panikle 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Demir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak içtiği kimyasalın iç organlarında yarattığı tahribat nedeniyle, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaklaşık 24 saat sonra hayatını kaybetti.

Hulusi Demir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayın ardından uzmanlar, özellikle tuz ruhu, çamaşır suyu gibi kuvvetli temizlik maddelerinin su şişesi gibi içecek kaplarında saklanmasının ciddi tehlikelere yol açabileceği uyarısında bulundu.