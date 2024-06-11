Yangın, kısa sürede büyüyerek depo içerisindeki malzemelerin büyük bir kısmını etkisi altına aldı. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemeler sürüyor. Bu olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Depoda büyük maddi hasar meydana geldi.

Bir diğer yangın haberi de Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu mahallesi’nden geldi. Bir iş yerinin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta deprem çadırında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Avşar Mahallesinde yer alan kırkız çadırlarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların dumanları fark etmesiyle bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt