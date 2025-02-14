Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısı'nda bulunan bir ahşap atölyesinde, elektrik panosundaki arızanın tetiklediği kıvılcımın ahşap malzemelere sıçraması sonucu yangın meydana geldi.

İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleler sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da, atölyede ciddi hasar oluştu.

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, hasarın büyüklüğü nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini ve atölyenin hasar durumunu incelemek üzere soruşturma başlattı.