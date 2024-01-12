Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi Doğu Çevre Yolu’nda, Doğu Çevre Yolunda seyir halindeki 46 AFL 961 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarpmamak için ani manevra yaptı.

Araç taklalar attı, 1 kişi hayatını kaybetti

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 38 AJP 319 ve 46 AHL 112 plakalı otomobillere çarptı. Daha sonra Volkswagen marka araç taklalar atarak kaldırıma çıktı. Hurda yığını haline dönüşen otomobilin içerisinde yolcu konumunda bulunan Halil İbrahim Kocabaş hayatını kaybederken, sürücü ve bir diğer yolcu ise yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere, hayatını kaybeden Halil İbrahim Kocabaş’ın cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.