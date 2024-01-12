6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, ağır hasar alan binaların yıkım oranı yüzde 85'e ulaştı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş'ta 285 bin yapı stokunun yüzde 55'i hasar aldı.

Kent genelinde ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen binalarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, yaşanan büyük felakette kentteki 7 bin 300 binanın yıkıldığını 4 bin 200'üne ise acil yıkım kararı verildiğini hatırlattı.