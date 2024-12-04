Bu kapsamda, Yirmikigün Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen Yöresel Ürünler ve Tekstil Festivali, büyük ilgi gördü.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen esnafların katılım sağladığı festivalde, farklı şehirlerin yöresel lezzetleri, el sanatları ve tekstil ürünleri sergilendi.

Ziyaretçiler, hem Türkiye'nin farklı kültürlerini yakından tanıma hem de ihtiyaçlarını doğrudan üreticiden satın alma fırsatı buldu.

Festivalde yer alan esnaflar, kendi şehirlerinin özgün ürünlerini tanıtarak hem ticaretlerini geliştirme hem de Kahramanmaraş halkıyla dayanışma örneği sergileme imkanı yakaladı.

Kahramanmaraşlı vatandaşlar, düzenlenen bu tür etkinliklerin, deprem sonrası şehrin ekonomik ve sosyal hayatını canlandırmada önemli bir rol oynadığını belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Festivalin, hem şehrin esnafına hem de misafir esnaflara katkı sağladığı ifade edildi.

Bu tür organizasyonların önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi bekleniyor.