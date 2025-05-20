Onikişubat Expo Konser Alanı’nda gerçekleşen etkinlikte, sanat ve milli duygular iç içe geçti.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Onikişubat Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sanata dair donanımlarını sahneye taşımasına vesile oldu.

Resim, müzik ve tiyatro dallarında eğitim alan öğrenciler, hem teknik yetkinliklerini hem de milli-manevi değerlerle yoğrulmuş sanat anlayışlarını sergiledi.

Program, öğrencilerin hazırladığı resim sergisinin açılışıyla başladı. Katılımcılar, gençlerin özgün yorumlarını ve yaratıcı dünyalarını yansıtan eserlerle sanat yolculuğuna davet edildi. Ardından, sahnede ise duygular müziğe dönüştü.

Ses sanatçısı Yücel Arzen Hacıoğulları, güçlü sesi ve anlam yüklü eserleriyle geceye damga vurdu.

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle birlikte icra edilen eserler, izleyicilere sanatla örülmüş bir 19 Mayıs akşamı yaşattı.

Öğrencilerin yorumladığı eserler arasında “Şarkımız Bizim”, “Sakarya Türküsü”, “Türk Marşı” ve “Hürriyet Çağrısı (Türkiye Yüzyılı)” gibi önemli parçalar yer aldı.

Etkinlik, Türkiye Yüzyılı vizyonunun eğitimdeki karşılığı olan Maarif Modeli’nin gençlerin kültürel ve sanatsal gelişiminde nasıl bir yol gösterici olduğunu gözler önüne serdi.

Milli bayramların coşkusu sanatla taçlanırken, genç nesillerin yaratıcılığına ve ifade gücüne olan inanç da pekiştirildi.

Sanat dolu bu özel geceye Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri PROF. DR. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur başta olmak üzere kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.