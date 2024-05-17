Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Göksun istikametine seyir halinde olan sürücü A.S. yönetimindeki 80AAC268 plakalı otomobil, Nuri Pakdil Tüneli'ne yaklaştığında önünde seyreden araçların yavaşlaması sonucu duramayarak sürücü H.D. yönetimindeki 46 D 6294 plakalı araca çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle H.D.'nin aracı, önünde seyreden sürücü A.H. tarafından kullanılan 27 MD 8924 plakalı araca çarptı. Yaşanan zincirleme kazada 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: TRT HABER