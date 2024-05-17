Başkan Görgel, Bakan Yerlikaya ile Bir Araya Geldi Başkan Görgel, Bakan Yerlikaya ile Bir Araya Geldi

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Göksun istikametine seyir halinde olan sürücü A.S. yönetimindeki 80AAC268 plakalı otomobil, Nuri Pakdil Tüneli'ne yaklaştığında önünde seyreden araçların yavaşlaması sonucu duramayarak  sürücü H.D. yönetimindeki 46 D 6294 plakalı araca çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle H.D.'nin aracı, önünde seyreden sürücü A.H. tarafından kullanılan 27 MD 8924 plakalı araca çarptı. Yaşanan zincirleme kazada 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaynak: TRT HABER