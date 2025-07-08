Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Akif İnan Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Arkadan gelen başka bir araç ise kazaya karışan araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, İsmet Karaokur Bulvarı trafik bir süre kontrollü bir şekilde ilerlerdi.