Depremlerde evleri yıkılan ve çadırlara yerleştirilen afetzedeler, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'ne inşa edilen Fenerbahçe konteyner kent'e düzenlenen törenle yerleştirildi.

Fenerbahçe Mahallesi'nde yapılan sosyal alanları ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç, çocukların ve depremzede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Fenerbahçe Derneği Kahramanmaraş şube başkanı Gaffar Kaynarca Aksu Haber’e yaptığı konuşmada, Fenerbahçe yönetimine teşekkür ederek, depremin yaralarının sarıldığını Söyledi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’da başta Koç Holding olmak üzere Fenerbahçe Kulübümüze ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise 6 Şubat depremlerinde büyük bir felaket yaşandığını hatırlatarak, deprem bölgesine ilk günden itibaren yardım ettiklerini söyledi.

Fenerbahçe Konteyner Kent açılışına Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, voleybolcu Eda Erdem Dündar, futbolcu Mert Hakan Yandaş ve basketbolcu Tarık Biberovic de katıldı.

