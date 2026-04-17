Adana

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi tarafından merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar Ulu Cami önünde bir araya geldi.

Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, burada yaptığı açıklamada, öğrencileri, eğitimcileri ve eğitim kurumlarını hedef alan menfur saldırıları lanetlediklerini belirtti.

Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara şifa dileyen Sarıgeçili, "Eğitim-Bir-Sen olarak, yaşadığımız bu feci hadiseleri milletimiz için beka sorunu olarak görüyoruz. Milletimizin bekası, gençlerimizin geleceği, çocuklarımızın ve eğitim çalışanlarının can güvenliği bütün mülahazaların üzerindedir." dedi.

Açıklamanın ardından katılımcılar saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze kıldı ve dua etti.

Malatya

Malatya'da, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, cuma namazı çıkışında Kernek Karagözlüler Camisi önünde toplandı, saldırıda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı ve Eğitime Destek Platformu Koordinatörü Hüseyin Söylemez, Siverek'te bir okula yapılan saldırının şokunu henüz atlatamamışken, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin acısının yüreklerine bir kez daha kor ateş düşürdüğünü söyledi.

Menfur saldırıları lanetlediklerini belirten Söylemez, "Saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Dijital oyunlar zorunlu içerik denetiminden geçirilmeli, 'Çocuklar için uygundur' sertifikası bulunmayan oyunların satışı ve erişimi engellenmelidir." dedi.

Kilis

Kilis Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde cuma namazından sonra Kayabaş Camisi'nde bir araya gelen grup, gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.

Platform adına konuşan Memur-Sen Kilis Temsilcisi Bekir Şen, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Eğitimin sadece okulda değil, hayatın her alanında korunması gereken bir değer olduğunu belirten Şen, "Çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin gündemde olan 15 yaş sınırlamasının artık sadece bir düzenleme değil, ülkemizin geleceği için ciddi bir güvenlik meselesi haline geldiğinin idrak edilmesini, dijital çağın tehditlerinden çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak için bu teklifin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor ve istiyoruz." dedi.

Adıyaman

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri, Kent Meydanı'nda bir araya gelerek Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, burada yaptığı açıklamada, yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Demir, "Öğrencilerimizi, eğitimcilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan menfur saldırıları lanetliyoruz." dedi.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de cuma namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, saldırıda yaşamını yitirenler için saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namazın ardından cami çıkışında Memur-Sen öncülüğünde toplanan grup, yaptıkları basın açıklamasıyla saldırıya tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Kahramanmaraş'taki saldırının yürek yakan bir durum olduğunu söyledi.

Öğretmenliği peygamber mesleği olarak gördüklerini ifade eden Tekdemir, şunları kaydetti:

"Elbette bizler çocuklarımızı sanal dünyanın kirli oyunlarına, ruhsuz algoritmalarına teslim etmeyeceğiz, kurban vermeyeceğiz. Bugünden sonra daha fazla kenetleneceğiz, daha sıkı sıkı bir araya geleceğiz. Okullarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve eğitimimize sahip çıkacağız. Okullarımızdaki güvenliği arttırmanın derdiyle meşgul olan ve bu konuda kısa sürede büyük adımlar atan devletimizin çalışmasını takdir ediyoruz."

Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Dr. Selahattin Yılmaz tarafından hayatını kaybedenler için dua edildi.

Siirt

Siirt'te Hacı Fethi Serin Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Namazın ardından Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda hayatını kaybeden biri öğretmen 9 kişi için dualar edildi.

Cami çıkışında da eğitim sendikaları tarafından yapılan basın açıklamasıyla saldırıya tepki gösterildi.

Şırnak

Şırnak'ta İsmet Paşa Mahallesi Ulu Cami'de cuma namazının ardından vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, cami çıkışında toplanan grup adına yaptığı açıklamada, Siverek'teki saldırının ardından Kahramanmaraş'taki saldırının yüreklerini yaktığını söyledi.

Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Çatı, "Sanal dünyadaki kirli oyunların yönlendirdiği saldırılar karşısında herkesi çocuklarımıza, okullarımıza ve eğitim çalışanlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.

Daha sonra İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu tarafından hayatını kaybedenler için dua edildi. Etkinliğe, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ

Elazığ'da bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, okul saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı toplanan katılımcılar adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı.

Mardin

Mardin'de merkez Artuklu ilçesinde cuma namazının ardından vatandaşlar, Şakir Nuhoğlu Camisi avlusunda bir araya geldi.

Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Şakir Nuhoğlu Camisi Müezzini Zekayi Karaman hayatını kaybedenler için dua okudu.

Bingöl

Okul saldırılarında hayatını kaybedenler için Bingöl merkez ile Solhan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Solhan Ulu Camisi'nde cuma namazının ardından düzenlenen programda, saldırıda yaşamını yitiren öğretmen ve öğrenciler için dua edildi.

Edirne/Tekirdağ

Edirne'de Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyelerinin katılımıyla Eski Cami'de cuma namazı öncesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için dua edildi. Katılımcılar, saldırılarda yaşamını yitirenler için rahmet dileyerek, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi’nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için namaz sonrası dua edilirken, vatandaşlar da taziyelerini dile getirdi.

Kırklareli

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen programda da öğretmen ve öğrenciler için dua edildi.

Programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaazında çocukların bilinçli ve dikkatli yetiştirilmesinin önemine değinerek, toplumun tüm kesimlerinin bu konuda sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Çocukların sağlıklı bir ortamda yetişmesinin geleceğin inşası açısından büyük önem taşıdığını belirten Eviş, eğitimli nesiller için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa

İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazı sonrası İzmir'de Yalı Camisi önünde düzenlenen programda, hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı.

Daha sonra alandakiler gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.

Programın ardından açıklama yapan Eğitim Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Kaya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların milletin vicdanını yaraladığını ifade etti.

Eğitim kurumlarına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun haline geldiğine dikkati çeken Kaya, bu meselenin sadece güvenlik boyutuyla değil, sosyal, psikolojik ve dijital etkileriyle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Kaya, kontrolsüz dijital platformların ve şiddeti normalleştiren içeriklerin çocuklar için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, ilgililerin bu konuda duyarlı olması gerektiğini anlattı.

Eğitim süreçlerinde değerler eğitiminin önemine değinen Kaya, çocuklara saygı, merhamet ve insan hayatının kutsallığının öğretilmesi gerektiğini dile getirdi.