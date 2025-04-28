Kahramanmaraş iş dünyası ve yerel yönetimler, kırsal bölgelerdeki okullarda eğitim gören çocukları sinemalara götürerek bu kültürel projeye destek olma çağrısında bulundu.

Bu girişimle hem çocuklara eşsiz bir sinema deneyimi sunulması hem de şehrimizin markasına sahip çıkılması amaçlanıyor.

Film, Kahramanmaraş’ta Arsan Sinemaları ve AVM sinemalarında gösterimde. Tüm iş insanları ve hayırseverler, çocuklarımızı sinema ile buluşturmak ve markamıza destek olmak için katkıda bulunmaya davet ediliyor.

• Arsan Sinemaları İletişim: ‪+90 (541) 327 71 93‬

• AVM Sineması İletişim: ‪+90 533 657 31 80‬

Kahramanmaraş’ın gururu olan bu projeye destek vererek çocuklarımızın ve markamızın geleceğine katkı sağlayabilirsiniz!