Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Kışla Mahallesi'ndeki bir kahvehanede aralarında uzun süredir husumet bulunduğu öğrenilen iki grup karşılaşınca gerilim kısa sürede tırmandı.

Sözlü tartışmanın büyümesiyle birlikte olay yerinde silahlar çekildi. Tarafların birbirine ateş açması sonucu kahvehane adeta savaş alanına dönerken, kurşunların hedefi olan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sağlık ve Jandarma Ekipleri Sevk Edildi

Silah seslerinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ahmet Günkan Hayatını Kaybetti

Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Günkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, kavgaya karışan ve kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.