Vali Orhan Mursalov’dan Anlamlı Mesaj

Gadabay Valisi Orhan Mursalov, etkinliğin açılış konuşmasında kültürel mirasın korunması ve tanıtımı açısından bu tür belgesel projelerin önemine değinerek şunları söyledi:

“Bu yapımlar yalnızca tarihimize ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecek nesillere kimlik bilinci kazandırıyor. Sağlığı Koruma Derneği’ne ve tüm yaratıcı ekibe teşekkür ederim.”

Belgesel Ne Anlatıyor?

Belgeselin tanıtımında söz alan Yazgul Abdiyeva, filmin amacının Gedebay’ın tarihi zenginliğini ve kültürel değerlerini hem yerel hem de uluslararası alanda tanıtmak olduğunu belirtti. Aynı zamanda belgeselin, bölgenin turizm potansiyeline katkı sunmayı hedeflediğini de vurguladı.

Filmde;