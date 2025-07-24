Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Pusula Maraş” projesi, gençlerin yaz tatilini verimli geçirmeleri adına örnek bir organizasyona daha imza attı. Proje kapsamında düzenlenen kamp programı bu kez Başkonuş Yaylası’nda gerçekleştirildi.

Yaz aylarında gençlerin doğayla iç içe zaman geçirmeleri, kampçılığı öğrenmeleri ve doğal yaşamla bağ kurmaları amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kampçılık eğitimi verildi, doğa yürüyüşleri yapıldı, çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler gerçekleştirildi. Ayrıca AFAD ekipleri tarafından afet bilinci eğitimi de verilen gençler, hem eğlendi hem öğrendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde başlatılan ve yaş gruplarına göre kategorize edilen “Pusula Maraş” projesi, gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.