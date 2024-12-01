Alınan bilgiye göre, Bartın İnkumu yolu Boğaz mevkisinde Ümit Kömeç (44) idaresindeki kamyon ile Berkan Kaya (22) yönetimindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, kamyonun altına giren otomobilin içinde sıkışan sürücü Kaya ile yanındaki 4 arkadaşının hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden gençlerin bir eğlence mekânından çıkmalarının ardından içinde bulundukları araçla yanlarında seyreden başka bir otomobille yarış yaptıkları sırada kamyonla çarpıştıkları öne sürüldü.

Kazada yara almayan kamyon şoförü Kömeç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.