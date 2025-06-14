Nevşehir'de düzenlenen "Kapadokya Bisiklet Festivali", 111 kilometrelik parkurdaki "Büyük Sürüş" yarışın startıyla başladı.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya'dan 52 sporcu, sürüş için Ürgüp ilçesindeki başlama çizgisinde bir araya geldi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından verilen startla yol bisikletçilerinin yanı sıra Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcuları pedal çevirmeye başladı.

Trafiğe açık yollarda polis ve jandarma gözetiminde gerçekleştirilen sürüş etkinliğinde, Ürgüp'ten hareket eden sporcular, Ortahisar ve Göreme beldeleri ile Çavuşin, Karacaören, Akköy, Başdere, Şahinefendi, Taşkınpaşa, Cemil köylerinden geçip yeniden Ürgüp'teki çizgiye ulaşmaya çalışacak.