Esnaflar, basın açıklaması yaparak ek süre talebinde bulundu.

Kahramanmaraş Kapalı Çarşı Esnafı Muzaffer İşbilir, durumu şu sözlerle özetledi:

"6 Şubat depremi hepimizi maddi ve manevi olarak yaraladı. Acılarımız hala tazeyken, şehrin yeniden inşa edilmesi ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ancak, biz depremin yarattığı acıyı unutmaya çalışırken yeni bir yıkımla karşılaştık."

İşbilir, geçen hafta sonu bakanlık yetkilileri tarafından yapılan yazılı ve sözlü tebligatlarla, İş Bankası ile Semerciler Çarşısı arasındaki yaklaşık 10 dükkânın, yani esnafın ekmek teknelerinin yıkılacağını öğrendiklerini belirtti.”

Muzaffer İşbilir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bizler bu şehrin evladı olarak, şehrimizin yeniden ihya ve inşasını elbette isteriz. Yapılacaklara karşı değiliz. Kanunlara ve devletimize tabi ki saygılıyız. Ancak yangından mal kaçırır gibi bize verilen 15 günlük süre neyin nesi? Bu çarşı, bu esnaf topluluğu, şehrin hafızası, kokusu, rengi ve dokusudur. Bu bölgede 100'e yakın insan çalışıyor ve ekmek yiyor. Bu kadar insan ne yapacak, nereye gidecek? Gidilecek yer mi kaldı?"

İşbilir, sürenin 15 gün değil de 4-5 ay sonrasına alınmasını talep ederek, "Biz de kendimize yeni bir yol haritası belirlerdik. 15 günlük sürede bir barakayı, bir küçük odayı bile taşıyamazsınız. Nereye gideriz, nerede kalırız, nerede yaşamımızı sürdürürüz? Ekmeğimizi nerede kazanırız? Bizler vergi mükellefi insanlarız. Devlet bizim vergilerimizle ayakta kalırken, kapının önüne koyar gibi iş yerlerimizi yıkmak neyin nesi?" dedi.