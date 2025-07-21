Afet Tespiti Ve Arama Kurtarma Derneği, Kahramanmaraş’ta çevreye duyarlı bir farkındalık etkinliği daha hayata geçirildi.

Kapıçam mevkiinde düzenlenen mıntıka temizliği çalışması, Kahramanmaraş İl Başkanlığı öncülüğünde; 12 Şubat İlçe Başkanlığı, Kadın Kolları İl Başkanlığı ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, doğaya rastgele atılmış cam ve plastik atıklar titizlikle toplandı. Projenin temel amacı, ormanlık alanlarda yangın riskini en aza indirmek ve doğa bilincini artırmak oldu.

Yaz aylarında artış gösteren yangınlara karşı toplumda farkındalık oluşturmak isteyen ekipler, temizlik çalışmaları sırasında çevre sakinlerine de bilgilendirme yaptı.

Dernek üyeleri ve katılımcılar, benzer etkinliklerin farklı bölgelerde de sürdürülmesi gerektiğini ifade ederken, vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet etti.