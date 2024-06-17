Kahramanmaraş’ta bayramın ilk günü, Kapıçam Şehir Mezarlığı ile Şeyh Adil Mezarlığı kent protokolü tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sırasında şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakılarak dualar edildi.

Ziyaretlere, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Nureddin Gökduman ile Stk temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Protokol üyeleri, vatan için canlarını feda eden şehitler için dualar ederek ailelerine ve yakınlarına sabırlar diledi.