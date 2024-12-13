Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Müftülüğü iş birliğiyle, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına anlamlı bir etkinlik düzenleniyor.

“1001 Hatim” adıyla hayata geçirilen bu program, deprem şehitlerini anmak ve ruhlarına hediye etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, İl Müftüsü Abdurahman Kotan, cami imamları ve hafızların katıldığı 1001 Hatim başlangıç programı, Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda yapıldı.

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve onların aziz hatıralarını yaşatmak için düzenlenen 1001 Hatim programı, tüm Kahramanmaraşlıları birlik içinde buluşturmayı hedefliyor.

Programda bir konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen deprem şehitlerine rahmet dileyerek tüm Kahramanmaraşlıları bu dua kervanına katılmaya davet etti.

Yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2025 tarihine kadar okunan hatimler, cami veya Kur’an kursu hocalarına ya da müftülüklere bildirilebilecek.