Bakan Yerlikaya şüphelilerin silahlı tehdit, silah zoruyla senet imzalatmak suretiyle yağma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, şantaj, kumar oynatmak için yer temin etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından soruşturma başlatıldığını aktardı.

“Hücre-12” operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 15'i tutuklanırken 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucu; 7 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyal ele geçirildi.