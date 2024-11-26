Özellikle büyük şehirlerde ulaşım aksadı, iş yerleri kapandı, okullar tatil edildi ve birçok kişi evlerinden çıkamadı. Şiddetli rüzgarlar, yer yer yoğun kar yağışıyla birleşerek hayatı olumsuz etkiledi.

Türkiye’de etkili olan kar yağışı ve fırtına, 2 kişinin ölümüne neden olurken 2053 vatandaş çeşitli illerde yollarda mahsur kaldı.

Mersin, Mut’ta Hacıahmetli Mahallesi’nde Mahsur kalan çobanlardan Faruk Yaprak’ın (18) cansız bedenine ulaşıldı.

Malatya, Hekimhan ve Darende ilçelerinde çobanlık yapan 5 kişi, arazide mahsur kaldı. Hastaneye kaldırılan çobanlardan biri yaşama tutunamadı.