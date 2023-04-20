Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 50-60 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi.

Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.

Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu

Bayram tatilinin başlamasının ardından İstanbul-İzmir Otoyolu'nun özellikle İzmir yönünde akıcı yoğunluk gözlendi.

Bursa'daki Kuzey Gişeleri'nden geçen sürücüler, yollarına devam etti. Yoğunluk nedeniyle nakit gişelerinde bazen araç kuyrukları oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, tatilcilerin seyahatlerinin sorunsuz geçmesi için yolda denetimlerini sürdürdü.

Yoldaki akıcı yoğunluğun gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Ankara-Samsun kara yolu

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Ankara kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da özellikle Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor.

Aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.