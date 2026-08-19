Beykoz'daki evinde 2016 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yürütülen hukuki süreçte kritik bir aşamaya geçildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı "fethi kabir" kararı doğrultusunda Karacaahmet Mezarlığı'nda geniş güvenlik önlemleri altında inceleme yapıldı.

Yoğun Güvenlik Önlemleri Altında Mezarlık Açıldı

Sabah saatlerinde Karacaahmet Mezarlığı'na gelen bir başsavcıvekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalara başladı. Polis ekipleri, mezarlığın etrafını bariyerlerle çevirerek belirli noktalarda giriş çıkışları kapattı ve bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Görevliler tarafından yaklaşık 4 saat süren titiz bir çalışmayla açılan mezardan, ölüm sebebinin kesin olarak tespit edilebilmesi amacıyla Denizolgun'un cesedine ait parçalar ve örnekler alındı. Alınan örnekler, incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ekipler mezarlıktan ayrıldı.

Soruşturmanın Geçmişi: Ölümü Şüpheli Bulunmuştu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan daha önceki açıklamalarda, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve o dönem yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna dair iddia ve şikayetlerde bulunulduğu belirtilmişti.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince, maktulün gerçek ölüm sebebinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydınlatılması amacıyla fethi kabir kararı alındığı kaydedilmişti. ATK'de gerçekleştirilecek kapsamlı incelemenin ardından hazırlanacak resmi raporun soruşturma dosyasına sunulması bekleniyor.