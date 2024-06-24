Karayip Korsanları filmindeki rolü ile tanınan sörf efsanesi Tamayo Perry, geçtiğimiz günlerde Oahu'nun kıyılarında köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

49 yaşındaki ünlü isim, plajda yerel sörfçüler tarafından bir kol ve bacağı kopmuş halde bulundu.

Sağlık ekipleri, Perry'nin birden fazla köpekbalığı saldırısına uğradığını ifade ederken güvenlik görevlileri saldırının ardından bölgede köpekbalığı uyarıları yayınladı.

TAMAYO PERRY KİMDİR?

1975 doğumlu Perry, Oahu'nun doğu tarafında büyümüş ve kariyerini Kuzey Kıyısı'nda sürdürmüştü. 12 yaşında sörf yapmaya başlayan Perry, gençliğinde sörf tahtası ödünç alarak sessiz, yükselen yerel çocuk olarak tanındı. 1997'de en sevdiği sörfçüler Gerry Lopez ve Tom Carroll'dan esinlenerek tüp sürüş stili geliştirdi. İki yıl sonra Pipeline Masters'ı kazandı oyuncu, 2005'te Pipeline'ın en ünlü sörfçülerinden biri olarak tanındı.