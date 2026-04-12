Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ilkbaharda etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen doğada yiyecek arayan yaban hayvanlar görüntülendi.

Kentte üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz hafta bazı bölgelerde karların erimesi ve çiçeklerin açmasıyla göçmen kuşlar dönmeye başladı.

Nisan ayında etkili olan yoğun kar yağışıyla yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Sarıçam ormanlarıyla kaplı Acısu mevkisinde, kızıl tilki, kızıl sincap, angutlar ve yaban kuşları yiyecek ararken görüntülendi.