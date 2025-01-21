Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

"Yangın büyük oranda kontrol altına alındı"

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, TRT Haber canlı yayınında, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını açıkladı.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, " Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Otelin yakınında bulunan başka bir otelin misafirlerini de tedbir amaçlı tahliye ettik. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Cumhuriyet Başsavcısı da işlemlere başladı" dedi.

Yangında can kaybı 10'a yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 03:27’de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Bakan Göktaş: Süreci yakından takip ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz."

4 başmüfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" bilgisini paylaştı

Bakanlar bölgede

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan meydana gelen yangın sonrasında inceleme yapmak için bölgeye gitti.

İncelemeler sonrasında olayın ayrıntılarıyla ilgili kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı öğrenildi.

Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını belirterek şunları aktardı:

"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Sahra hastanesi kuruldu

10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin yaralandığı yangına müdahale sürerken, bölgeye sahra hastanesi kuruldu. Yaralıların tedavileri kurulan sahra hastanesinde yapılıyor.