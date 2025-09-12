Genel Müdürün telefonundan çıkanlar

Tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir’e ait cep telefonunda 86 ses kaydı bulundu. Raporda, Demir’e genellikle “Müdürüm” şeklinde hitap edildiği ve otel yönetiminde aktif görev aldığı belirtildi.

Telefonunda Gazelle Otel ve Grand Kartal Otel’e ait çok sayıda doküman ve fotoğraf tespit edildi. Ayrıca WhatsApp’taki “Gazelleciler” grubunda, yangından önce personele yangın tüplerinin yerinin değiştirilmemesi yönünde talimatların verildiği görüldü.

Yangın sonrası yazışmalar

Yangından üç gün sonra açılan “İş güvenlik acil yapılacak durumlar” isimli WhatsApp grubunda ise otel sahibi Halit Ergül’ün kızı ve yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu’nun personele verdiği direktiflerin yer aldığı belirtildi.

Otel müdürü Yılmaz’ın görüşmeleri

Tutuklu sanık Otel Müdürü Zeki Yılmaz’a ait dijital materyallerde de yangın anına ilişkin kritik telefon görüşmeleri rapora yansıdı.

03.30’da “Burak” isimli kişinin, “Bir an önce çıkın efendim, yangın çıktı” diyerek uyardığı,

03.31’de “İdris” isimli çalışanla görüşmesinde yangının restoran katında olduğunun konuşulduğu,

03.34’te “Emir Bey” isimli kişinin, “Alarmı öttürün, itfaiyeyi aradım” dediği,

03.38’de otel müşterisi “Fatih Güler”e otelden çıkış yolunu tarif ettiği, çıkışı bulamayınca camı kırması talimatını verdiği,

03.42’de otel sahibi Halit Ergül’le konuşmasında, “Yangın dördüncü kattan başladı, devam ediyor. İtfaiye geliyor Halit Bey” dediği tespit edildi.

Mahkemeye sunuldu

Hazırlanan bu rapor, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek dava dosyasına eklendi. Yargılamada dijital kayıtların, yangının seyri ve sorumlulukların tespitinde kritik rol oynayacağı değerlendiriliyor.