Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında fiziki yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat etkinliklerine de hız kesmeden devam ediyor. Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu’nda konferanstan okur – yazar buluşmasına, söyleşiden tiyatro gösterisine onlarca etkinliği vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayında da 7’den 70’e tüm yaş gruplarına yönelik kültür sanat etkinliklerine devam edecek.

Şirinler ve Ali Baba’nın Çiftliği, Miniklerle Buluşacak

Etkinlik takvimi kapsamında 15 Kasım Cuma günü sevilen çizgi film kahramanları “Şirinler” çocuklarla buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek tiyatro gösterisi, saat 13.00 ve 15.00’da iki seans olarak perdelerini minik misafirlerine açacak. 17 Kasım Pazar günü ise “Ali Baba’nın Çiftliği” adlı müzikal tiyatro oyunu miniklerle buluşacak. Yine Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek gösteri, 13.00 ve 15.00’da miniklerin karşısında olacak.

Yetişkinler İçin de Tiyatro Gösterisi ve Konferans Düzenlenecek

Yetişkinler için de bir dizi etkinlikler düzenlenecek. 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tiyatro gösterisi sahnelenirken; 17 Kasım Pazar günü Yazar Ahmet Murat’ın katılımıyla “Sezai Karakoç Programı” adlı konferans düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek program saat 19.00’da başlayacak.

9. Uluslararası Kitap Fuarı, Edebiyatseverlere Kapılarını Açacak

6 Şubat depremleri öncesi son olarak 8’incisi düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı da Kasım ayında edebiyatseverlerle buluşacak. 22 Kasım Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek fuarda, onlarca yayınevinin yanı sıra yerel ve ulusal yüzlerce şair ve yazar, okurlarla bir araya gelecek. KAFUM Fuar Alanında 1 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek fuarda, Türk edebiyatının birbirinden değerli isimlerinin katılımıyla panelden söyleşiye, imza gününden konferansa onlarca etkinlik düzenlenecek. Ayrıca; Ali Emre, Betül Natura, Kaan Murat Yanık ve Salih Zengin gibi birbirinden değerli şair ve yazarlar da okulları ziyaret ederek çeşitli söyleşilerde öğrencilerle bir araya gelecek.