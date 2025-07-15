Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü alt ve üstyapı hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla araç filosunu genişletmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, KASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet kapasitesini artıracak yeni araçlar filosuna dâhil edildi. Toplam 80 Milyon TL’lik yatırımla temin edilen araçlar; 5 adet kazıcı yükleyici, 2 adet ekskavatör, 7 adet vidanjör, 1 adet asfalt yama robotu ve 1 adet kamyonetten oluşuyor.

Yeni hizmet araçları, KASKİ’nin şehir genelinde sürdürdüğü tüm alt ve üstyapı yatırımlarında kullanılacak.

Yeni araçların devreye alınmasıyla birlikte, sahada sürdürülen çalışmaların daha verimli, hızlı ve maliyet etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlara daha nitelikli kamu hizmeti sunabilmek adına araç filosunun yenilenmesi ve modernize edilmesinin sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, “Şehrimizin dört bir yanında devam eden altyapı seferberliğine güçlü araç desteği sağlıyoruz. Yeni hizmet araçlarımız sayesinde KASKİ ekiplerimiz, şehir merkezinden kırsala kadar her noktada daha etkin çalışmalar yürütecek. Hem mevcut altyapının iyileştirilmesi hem de yeni yatırımların hızlıca hayata geçirilmesi noktasında bu araçlar önemli bir görev üstlenecek” ifadelerine yer verildi.