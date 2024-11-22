Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri çıkarttığı İsrail Başbakanı Netanyahu, Roma Statüsü'nün tarafı olan 124 ülkeden herhangi birine seyahat ederse tutuklanma riskiyle karşı karşıya.

Fransa ve Hollanda Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyururken, İtalya kararı yanlış bulsa da her ikisinin de ülkeye gelmeleri durumunda tutuklanacağını açıkladı, Belçika da kararı desteklediklerini bildirdi.

Netanyahu'ya sahip çıkıp tutuklama kararını hiçe sayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, tepkilerin odağındaki lideri ülkesine davet edeceğini söyledi.