Tıra Arkadan Çarptı, Can Pazarı Yaşandı

Kaza, Ankara-Tarsus Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen 63 ACP 670 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Çocuk Yoğun Bakımda

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, hafif ticari araçtaki 1’i çocuk olmak üzere 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan 1 çocuk ise ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolda Güvenlik Önlemi Alındı

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, ekiplerin araçlardaki inceleme ve yol güvenliğini sağlama çalışmaları devam ediyor. Kazanın kesin nedeni yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacak.