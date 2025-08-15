2014’te Ford Fabrikasında Kayboldu

ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan Richard Guilford, 2014 yılında Ford fabrikasında çalışırken cüzdanını kaybetti. Araç montajı sırasında cebinden düşen cüzdanı bulmak için iş arkadaşlarıyla birlikte onlarca aracı ve atölyeyi aradı. Ancak tüm çabalara rağmen cüzdan bir türlü bulunamadı.

Tam 11 Yıl Sonra Şaşırtan Tesadüf

Aradan geçen 11 yılın ardından, Minnesota eyaletinin Lake Crystal kentinde bir tamirci olan Chad Volk, bakımını yaptığı bir aracın motor ile hava filtresi kutusu arasına sıkışmış bir cüzdan buldu.

Facebook Üzerinden Sahibine Ulaştı

Cüzdanın içinde ehliyet ve kimlik kartı bulunan Volk, sosyal medya üzerinden Guilford’a ulaştı. Mesajı gören Guilford, yıllar sonra cüzdanının bulunmasına hem şaşırdı hem sevindi.

1125 Kilometrelik Yolculuk

Bulunduğunda yaklaşık 1125 kilometre uzaklıkta olan cüzdanın, Minnesota’nın dondurucu soğuğu ve Arizona’nın kavurucu sıcağında yıllarca yolculuk yaptığı ortaya çıktı.

“Bu İnanılmaz”

Cüzdanını evinde vitrine koyacağını söyleyen Guilford, “Minnesota’nın soğuğu, Arizona’nın sıcağı… O kadar yol yapmış. Bu inanılmaz.” diyerek duygularını paylaştı.